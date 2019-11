Domenica pomeriggio l’Amen farà visita alla capolista Virtus Siena

La settima giornata del campionato di Serie C Gold prevede Domenica 10 Novembre alle 18 la sfida tra Virtus Siena ed Amen Scuola Basket Arezzo. Arbtri dell’incontro saranno i Sigg. Arbitri Luppichini di Viareggio (LU) e Magazzini di Bagno a Ripoli (FI). Dopo l’amaro epilogo contro Chiusi, l’Amen di coach Milli sarà impegnata al cospetto di un’altra squadra di alta classifica. La Virtus infatti si trova in testa con 10 punti assieme a Castelfiorentino e Chiusi, nonostante la sconfitta casalinga di sette giorni fa contro la Pielle Livorno. Retrocessa dalla Serie B, la squadra senese è guidata in panchina da coach Tozzi e può contare su ben cinque giocatori attualmente oltre la doppia cifra di realizzazione a partita. Si tratta di Olleia, Imbrò Bartoletti, Biacchi e Casoni, con Ndour subito dietro ad oltre 9, inoltre sempre Casoni è terzo nella classifica dei migliori rimbalzisti del girone. Sarà una gara impegnativa per la SBA che dovrà cercare di avere un impatto subito positivo sull’incontro per provare a tenere testa al quintetto senese. Palla a due domenica alle 18 al PalaPerucatti di Siena.

Gli altri impegni delle formazioni amaranto vedono nella serata di lunedi il match clou, la Tecnoil Under 18 Gold ospiterà infatti al Palasport Estra con inizio alle 20.30 la Fides Montevarchi, formazione che affianca gli aretini in testa alla classifica. Giovedi si è già giocato l’anticipo del campionato di Promozione che ha visto l’Amen di coach Bindi conquistare il quarto successo su cinque partite disputate battendo 88-75 l’HeadOn Firenze. Sabato invece scenderanno in campo tutte in trasferta la Chimet Under 16 Gold a Grosseto, la DuniaPack Under 14 Elite a Firenze con l’Affrico e l’Hotel Planet Under 13 Blu a Ponticino con il Valdambra. Lunedi invece sarà il turno della Rosini Impianti Under 18 SiIver a Terranuova, mentre a chiudere gli impegni delle giovanili sarà la Galvar Under 13 Rosso Martedi alle 18.30 in casa contro Terranuova.

In questo weekend via anche ai campionati del settore Minibasket Nova Verta, Sabato i primi a scendere in campo gli Esordienti 2008 ad Arezzo contro la Polisportiva Galli, seguiti Domenica dagli Aquilotti 2009 Rosso a San Giovanni contro il CMB Valdarno ed infine Martedi dagli Aquilotti 2009 Blu a San Giovanni Valdarno contro la Polisportiva Galli.