Fine settimana dedicato alla Festa Annuale per l’Avis. Oggi il presidio in piazza San Jacopo e domani la cerimonia a Palazzo comunale con la premiazione per i donatori più attivi e poi la Santa Messa in Pieve.

L’appello rivolto ai nostri microfoni è ancora quello di donare sangue e di farlo sempre di più, perchè donando si salvano altre vite.