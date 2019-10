Spacciatore arrestato dai carabinieri

Nella tarda serata di ieri a Camucia, i militari della locale Stazione dei Carabinieri di Cortona, nell’ambito dei servizi preventivi di controllo e repressione dei reati in materia di stupefacenti, traevano in arresto in flagranza del reato di spaccio, un cittadino italiano, classe 1986, incensurato, residente in Valdichiana.

I militari, con prontezza operativa, sorprendevano l’uomo e lo sottoponevano a perquisizione, rinvenendo grammi 15 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, sostanza da taglio, la somma contante di euro 2000 in banconote vario taglio ritenuto provento dell’illecita attività ed un bilancino di precisione.