Donna precipitata nel torrente Talla, la sindaca Ducci ringrazia la rete dei soccorsi e dei volontari

In seguito all’incidente avvenuto a Talla nella serata di lunedì, che ha visto precipitare una signora nel torrente del paese, la sindaca Eleonora Ducci ha voluto ringraziare tutta la rete dei soccorsi: dai sanitari alle forze dell’ordine, passando dai volontari fino ai cittadini e ai vicini di casa che sono prontamente scesi nel torrente e in strada per prestate il loro aiuto.



“Tutta la comunità si è messa in moto per soccorrere la signora – ha spiegato la Ducci – a dimostrazione che il nostro è un paese molto attento e unito, pronto a scendere in campo quando è necessario. Vorrei ringraziare i vicini di casa della donna, i Vigili del fuoco,i volontari della misericordia di Talla, il maresciallo dei carabinieri della stazione di Talla Bensellam e i militari della compagnia, l’ambulanza di Subbiano con a bordo l’infermiere Leonardo Vagli, il dottor Luca Pazzini arrivato con l’auto medica e la dottoressa Roggi arrivata con il Pegaso.

Ci tengo inoltre ad evidenziare come il nostro servizio sanitario di emergenza urgenza sia un servizio efficace e capillare, con volontari, infermieri e professionisti d’eccellenza, come appunto il dottor Pazzini, formatore ed esperto del primo soccorso, in grado di gestire al meglio anche i traumi maggiori . Auguriamo alla signora una pronta guarigione di tutto cuore”.