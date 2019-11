Doppio appuntamento nel weekend per la Compagnia del Polvarone

Nuovo duplice appuntamento per la Compagnia del Polvarone che nel week-end sarà impegnata a Rufina per l’apertura della stagione RUFINATEATRO2019, che si svolge tutti gli anni nel caratteristico paese del Chianti.

Il gruppo aretino è stato selezionato in estate per questa rassegna sul teatro popolare, che è molto seguita ed apprezzata dal pubblico locale al punto che ogni spettacolo del sabato sera viene poi replicato anche la domenica pomeriggio. Una particolarità che rende unica questa esperienza per il Polvarone, che per l’occasione porta in scena la sua commedia E’NATALE,,, NON BADARE, che fece il tutto esaurito alla “prima” al Teatro Petrarca di Arezzo e poi ha raccolto applausi e consensi al Signorelli a Cortona, al Teatro dei Ricomposti di Anghiari ed ha vinto anche la Rassegna TEATRO DEL TERRITORIO di Laterina.

Una commedia insomma consolidata per un’esperienza nuova e stimolante per il gruppo guidata da Roberta Sodi sempre alla ricerca di nuovi teatri e nuovi orizzonti. L’appuntamento al Piccolo Teatro di Rufina e per sabato alle 21,15 e Domenica alle 16,30. I biglietti sono in vendita anche su Internet sul sito www.ticketone.it e su Box Office Toscana.