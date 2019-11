Monte San Savino torna sulla Rai grazie al genio di Leonardo Da Vinci

‘Colpi di genio’ è uno degli argomenti di Bell’Italia la seguitissima rubrica della TGR in programma sabato 9 novembre, alle ore 11.00, su Rai 3.

Il viaggio, a cura del giornalista Marco Hagge, prende spunto dal ‘genio’ Leonardo da Vinci, impiegato come cartografo nel disegnare ‘La Carta della Valdichiana’, uno dei suoi più raffinati prodotti cartografici. La Carta fu disegnata tra il 1502 e il 1503 quando l’artista era al servizio di Cesare Borgia come architetto e ingegnere militare. E’ una carta che si distingue per la ricchezza dei contenuti topografici e idrografici ma anche per la particolare rappresentazione a volo d’uccello che ne fa una sorta di fotografia aerea ante litteram.

Nel suo viaggio culturale, storico e gastronomico in Valdichiana, Marco Hagge si soffermerà su alcune realtà del territorio aretino e senese, tra le quali la città di Monte San Savino, dove incontrerà Vittorio Agnoloni, da tutti conosciuto come “lo scienziato”, un vero genio della meccanica.

Nel viaggio Hagge incontrerà poi anche il Sindaco Margherita Gilda Scarpellini, con il quale approfondirà le bellezze e i tesori della città e del territorio.

Oggetto della puntata, unitamente alle bellezze della Valdichiana, anche qualche eccellenza gastronomica fra cui l’Aglione.