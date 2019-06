E’ tempo di Chimera Comix

Domani 29 e domenica 30 giugno fumetti, games, giochi da tavolo, cosplay, eventi fantasy: la città toscana diventa la capitale del divertimento per grandi e piccini

Organizzato dall’Associazione Mystara in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour e la CNA di Arezzo il festival offre la possibilità di immergersi in un mondo dove la dimensione del “gioco” è la sola protagonista

Un tuffo in un’atmosfera fantasy grazie ad una rete di appassionati e di cultori del gioco e del fumetto, per due giorni imperdibili organizzati dall’Associazione Mystara in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour e CNA Arezzo e grazie alla Fondazione Guido d’Arezzo che ha concesso gli spazi.

Sabato 29 e domenica 30 giugno il Prato e la Fortezza di Arezzo ospitano Chimera Comix, la fiera del gioco e del fumetto.

“La Fondazione Arezzo Intour – sottolinea il suo presidente Marcello Comanducci – ha collaborato con convinzione alla realizzazione di questa iniziativa. Il mondo del “comix” affascina un pubblico sempre crescente di appassionati e curiosi. Allestire una fiera dedicata a questo universo nel cuore del centro storico di una città d’arte, utilizzando spazi unici quali la Fortezza e il Prato, significa coniugare passato e presente e proporre al visitatore un’occasione preziosa per scoprire Arezzo e immergersi nella sua storia. Arezzo Intour lavora costantemente alla ricerca di eventi che, come accade per la “Città del Natale”, abbiano un forte potenziale turistico e che parlino a pubblici differenti così da permetterci di fare incoming su target differenziati di pubblico. E’ un lavoro difficile e importante che ad oggi ha già dato i primi proficui frutti“.

“Il festival, per la prima volta ad Arezzo, trasformerà il Prato e la Fortezza in un palcoscenico curioso e stravagante adatto ad ogni età – dichiara Luca Alfreducci, Presidente CNA Area Aretina – un week end all’insegna della fantasia e della creatività, ingredienti che non mancano ai nostri artigiani. CNA vanta una lunga tradizione di fiere e manifestazioni a tema ma questa è innovativa e unica nel suo genere, un modo divertente di fare intrattenimento legato al mondo del gioco, ai personaggi dei fumetti, ai videogiochi, a spettacoli e coreografie all’aperto. Sperimentare formule originali come quella del Comix è un modo per partecipare alla passione e all’energia delle nostre imprese, uno stimolo alla creatività dei giovani e un’occasione per liberare la fantasia. Abbiamo deciso di investire in una formula già sperimentata con successo nelle precedenti due edizioni a Monte San Savino. Quest’anno con l’Associazione Mystara e la Fondazione Arezzo Intour scommettiamo sulla nostra città ricca di tradizione, storia e cultura e di un tessuto imprenditoriale intraprendente pronto ad accogliere un festival a misura di grandi e piccini in grado di attrarre, ci auguriamo, tanti visitatori anche da fuori città“.

“Siamo orgogliosi di aver portato un evento in stile Comics & Games nella nostra città – commenta Chiara Biondini, consigliere dell’Associazione Mystara -, un’occasione per tutti gli appassionati del settore e non solo di passare due giornate all’insegna del divertimento. Abbiamo cercato di strutturare la manifestazione, con spettacoli e intrattenimento per tutte le età, perché possa essere di forte attrattiva anche per chi non è appassionato del genere. Potremmo definire Chimera Comix, come un “parco giochi”, in cui è possibile trascorrere del tempo con amici e famiglia, sfidandosi e provando nuove divertenti attività o semplicemente godendosi i vari spettacoli di intrattenimento“.

Il festival proporrà un’area comics dove fumettisti, editori e autori indipendenti possono mettere in mostra i loro lavori e dove saranno organizzati contest a tema per gli illustratori. Non mancherà l’area games con giochi di carte collezionabili, giochi da tavolo, Dungeons & Dragons, wargames e l’area videogames con le console PS4 e le postazioni Gaming PC, che saranno a disposizione del pubblico per sfide e tornei.

Spazio anche a “Chimera Comix Bricks” con un’esposizione di opere realizzate in mattoncini a cura dell’associazione Brickpatici, possibilità di gioco libero da 0 a 99 anni e acquisto di mattoncini a peso e set e al Live War Games, dove squadre di sfidanti potranno misurarsi nel Paintball, nell’Archery Games, nel Softair e nel Lasertag.

Nell’area “Live Action Role Play”, si potrà giocare con tornei d’arme e avventure fantasy.

Spazio anche al genere Horror con un’area che si ispira ai classici “Vicoli della Paura”, dove il Chimera Comix presenterà il percorso survival zombie.

Nell’area live gli amanti del Cosplay potranno sfidarsi in una doppia gara: la prima è in programma sabato 29 alle ore 16:00, la seconda domenica 30 alle ore 15:30

Quindi, alle ore 22.00, il palcoscenico passerà alla musica: la sera del 29 giugno saranno i Gem Boy a far ballare il pubblico, mentre domenica 30 giugno il gran finale è affidato ai PanPers che presentano lo spettacolo “Non Facciamo Tardi”.

Il Chimera Comix dedicherà uno spazio speciale a STAR WARS, la celeberrima saga ideata da George Lucas, al mondo magico di HARRY POTTER, MARVEL, The Walking Dead, Vikings e Game of Thrones.

Durante la due giorni sarà parcheggiata in fiera una replica della DeLorean di “Doc” Brown del film “Ritorno al Futuro”, messa a disposizione da DeLoreanXEventi.

E per chi ama guardare il cielo durante l’evento Chimera Comix, l’Associazione Nuovo Gruppo Astrofili, proporrà un ricco programma di lezioni/proiezioni nel Planetario di proprietà dalla Fondazione Arezzo Intour (il programma completo è disponibile qui: https://www.arezzoastrofili.it/arezzo-astrofili-al-chimera-comix/). Tra le curiosità sarà presentato al pubblico un modello del razzo “Saturno 5” (quello che ha portato gli astronauti della missione Apollo 11 sulla luna) della grandezza di 5 metri.

Infine il festival accoglierà i suoi visitatori con uno strepitoso stand dedicato all’enogastronomia dove sarà possibile assaggiare i prodotti tipici del territorio.

Orario: sabato 29 giugno dalle ore 11.00 alle ore 24.00; domenica 30 giugno dalle ore 10.00 alle ore 21.30.

Informazioni e biglietti:

Sito: http://www.chimeracomix.com

FB: @chimeracomix