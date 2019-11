Ecco il corso di formazione per addetto alle vendite nell’era dell’e-commerce

Le iscrizioni in Confesercenti, scadono il 9 dicembre per il corso gratuito di 900 ore

C’è tempo fino al 9 dicembre per iscriversi al corso di formazione “Display, il ruolo chiave dell’addetto alle vendite nell’era dell’e-commerce” riservato a 15 persone che abbiano compiuto il 18esimo anno di età e siano inattive, inoccupate, disoccupate e comunque maggiorenni. Il corso, organizzato dall’agenzia formativa Cescot di Confesercenti in partenariato con Confcommercio, è gratuito perché finanziato dalla Regione Toscana con le risorse del Fondo Sociale Europeo.

“Una opportunità formativa” spiega Chiara Crociani direttore dell’agenzia formativa Cescot di Confesercenti “utile per ottenere la qualifica di addetto alle operazioni di assistenza, orientamento, informazione del cliente e all’allestimento e rifornimento degli scaffali. Un commesso dei tempi moderni, capace di districarsi anche online allestendo vetrine e gestendo le vendite anche sul web.

Competenze da spendere sia all’interno dei negozi che in catene della grande distribuzione”. In totale sono 900 le ore di lezione di cui 550 in aula e 320 di stage. Le lezioni si svolgeranno fino a maggio 2020, dal lunedì al venerdì. Per informazioni: Cescot Arezzo Srl, Via Fiorentina 240 Arezzo, tel. 0575 984312, fax 0575 383291, e-mail: m.billi@confesercenti.ar.it; le domande di iscrizione potranno essere consegnate a mano o inviate tramite raccomandata entro il 9 dicembre.