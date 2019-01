Esselunga: la spesa online arriva ad Arezzo

Da domani 9 gennaio il servizio e-commerce di Esselunga arriva ad Arezzo: i clienti potranno fare la spesa attraverso il sito www.esselungaacasa.it e riceverla comodamente a casa.

Il servizio e-commerce di Esselunga partito nel 2000, nel corso degli anni ha riscosso sempre maggiore gradimento da parte della clientela grazie alla qualità, alla freschezza e convenienza dei prodotti, oltre che alla semplicità del sistema utilizzato. I clienti, dopo la registrazione sul sito, effettuano la spesa, concordano il giorno e l’orario della consegna a casa scegliendo in una finestra fino a 20 giorni successivi alla data dell’ordine, e decidono se pagare, in tutta sicurezza, on line o alla consegna.

L’assortimento on line è composto da circa 15.000 articoli che spaziano dagli oltre 2.500 super freschi quali frutta, verdura, carne, pesce, latticini e prodotti gastronomici, ai surgelati fino agli articoli di grocery tradizionale (pasta, pelati, biscotti, detersivi, etc.). Ogni prodotto in assortimento è accompagnato da una scheda informativa che contiene varie indicazioni: caratteristiche, ingredienti, valori nutrizionali, origine per la frutta e verdura, tracciabilità per la carne e il pesce e presenza di eventuali allergeni.

Il cliente, prima di acquistare il prodotto, ha a disposizione tutte le informazioni presenti in etichetta. Il cliente E-commerce, oltre a usufruire degli sconti che può trovare anche nei negozi Esselunga, può scegliere tra una vasta gamma di promozioni a lui dedicate, quali riduzioni sul contributo di consegna e omaggi legati all’acquisto di particolari prodotti.

Le spese sono confezionate poche ore prima della consegna e viaggiano su mezzi refrigerati a temperatura differenziata (per surgelati e fresco) in modo da garantire uno scrupoloso rispetto della catena del freddo.

L’e-commerce Esselunga prevede la consegna gratuita per i disabili e scontata per gli anziani ed è inoltre accessibile ai clienti non vedenti e ipovedenti. Oggi il servizio di spesa on line di Esselunga arriva a coprire più di 1.400 comuni in 27 province e 6 regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e Lazio).

Per informazioni www.esselungaacasa.it