Fine settimana con il Festival dei Diritti tra cinema e letteratura

La proiezione di “Sulla mia pelle” e l’incontro con Monica Romano chiudono a Monte San Savino la terza edizione del Festival

Ultimi appuntamenti per il Festival dei Diritti che chiude a Monte San Savino la sua terza edizione. Eventi gratuiti venerdì 11 e sabato 12 gennaio con alcuni tra i protagonisti di un dialogo sui ‘diritti’ di tutti, sulla valorizzazione delle differenze e della libertà di espressione che non deve mai interrompersi e che aspira costantemente al confronto grazie all’impegno dei curatori del Festival: Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Monte San Savino, Rete Re.A.Dy. (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni). A.S. MonteServizi, Officine della Cultura e Chimera Arcobaleno.

Venerdì 11 gennaio, con inizio alle ore 21:15, proiezione al Cinema Teatro Verdi di Monte San Savino del film “Sulla mia pelle” con la regia Alessio Cremonini e con Alessandro Borghi, Max Tortora, Milvia Marigliano, Andrea Lattanzi. Alla proiezione sarà presente Franco Corleone, garante dei diritti dei detenuti per la Regione Toscana, mentre nel corso della serata sarà stabilito un collegamento telefonico con l’Associazione Stefano Cucchi. “Sulla mia pelle” è il racconto della storia drammatica del trentenne romano Stefano Cucchi, morto all’ospedale Sandro Pertini il 22 ottobre 2009, una vicenda che è diventata paradigma di alcune tra le storture dell’attuale sistema democratico. Ingresso gratuito.

Sabato 12 gennaio, alle ore 18:00, sarà la scrittrice e attivista del movimento per i diritti LGBT Monica Romano, a presentare il suo libro “Gender (R)evolution” edito da Mursia. Dalla rivolta di Stonewall all’uccisione dell’attivista trans Hande Kader, passando per le battaglie del movimento LGBT italiano, Monica Romano racconta in prima persona la storia di quel lungo percorso di affermazione delle libertà individuali che ha visto protagonisti il movimento e la comunità transgender italiana e internazionale. Un libro di memorie che invita a riflettere e ad affrontare diffidenze e luoghi comuni, ma anche un testo informativo utile, nel tema del Festival dei Diritti, a chiarire significati e concetti, contro ogni mistificazione e pregiudizio. L’incontro, che sarà moderato da Veronica Vasarri (Chimera Arcobaleno), si svolgerà presso il Cassero di Monte San Savino sempre con ingresso gratuito.