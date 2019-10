Essere Impresa 4.0 – i processi di trasformazione digitale: applicazioni, tecnologie, futuro

Il 16 ottobre ottobre il Roadshow degli Industriali presso la Filiale di Arezzo di Banca d’Italia

Confindustria Toscana Sud, in collaborazione con Banca d’Italia, Confindustria Toscana ed il Comitato Piccola Industria, organizza il Roadshow “Essere Impresa 4.0” per illustrare le azioni del Digital Innovation Hub Toscana (organismo costituito dalle Associazioni Industriali toscane per affiancare le aziende nel percorso di

digitalizzazione ed implementazione delle tecnologie abilitanti 4.0).

“Dal 2017, anno di avvio del Piano Nazionale Industria 4.0, proseguono costantemente le nostre attività formative e di supporto tecnico operativo per accelerare la crescita e la transizione del sistema industriale verso l’innovazione e la digitalizzazione – spiega Fabrizio Bernini, Presidente di Confindustria Toscana Sud Delegazione di Arezzo e del Digital Innovation Hub Toscana, di cui l’Associazione è anche Contact Point Territoriale – scopo dell’evento è presentare alle aziende, ai professionisti e agli operatori del settore, le opportunità e le incentivazioni offerte dalle nuove tecnologie digitali attraverso il nostro network. Particolare attenzione sarà dedicata ai case history di aziende che illustreranno i loro percorsi di avvicinamento alla trasformazione digitale, fino alle applicazioni dirette in azienda di tecnologie abilitanti 4.0. A questo proposito voglio ricordare che la nostra Associazione è a disposizione per offrire formazione, assistenza e gli strumenti più adeguati per implementare le nuove tecnologie sui prodotti e sui processi produttivi e logistici delle aziende. La trasformazione digitale in atto, riguarda il presente di tutti”. L’evento, aperto a tutti gli interessati previa registrazione al seguente LINK , si terrà mercoledì 16 ottobre alle ore 15 presso Banca d’Italia Filiale di Arezzo (Via XXV Aprile 5). Per informazioni: Dott. Andrea Brocchi a.brocchi@confindustriatoscanasud.it