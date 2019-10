Prima denuncia per abbandono rifiuti grazie alle fototrappole

Sono arrivati i primi risultati della campagna di prevenzione contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti nel Comune di Bibbiena. Dopo il “sì” in Consiglio e il posizionamento delle foto trappole, alcuni giorni fa è stato rintracciato, nel territorio di Bibbiena, il responsabile di un abbandono irresponsabile che è quindi stato sanzionato ai sensi di legge.

Ad annunciarlo è lo stesso Assessore competente Francesco Frenos che commenta: “Sicuramente parlare di prevenzione e basta fa più piacere, ma nella situazione che ultimamente ci siamo trovati ad affrontare è necessario anche intervenire con chi, incurante delle regole e del rispetto altrui oltre che dell’ambiente, continua ad abbandonare. Ci sono strumenti che consentono ai privati di smaltire in sicurezza solo chiamando un numero verde. Chi, in barba a tutti e tutto, abbandona, mettendo a repentaglio anche la sicurezza stradale deve iniziare a rispondere di ciò che fa”.

Lo stesso Assessore Frenos commenta: “Il piano per il presidio del territorio che questa amministrazione sta portando avanti, ci sta dando soddisfazione oltre che ragione. L’abbandono dei rifiuti, ma anche il decoro e la sicurezza stradale ci riguardano da vicino e sono elementi sensibili che incidono sul buon vivere. Su questi aspetti intendiamo lavorare senza sosta. Anche sulla sicurezza stradale stiamo portando avanti un confronto con la Prefettura, nell’ottica di un lavoro condiviso, per incidere sulla eccessiva velocità che sempre più spesso ci viene segnalata come problematica importante sia sulla direttrice della Statale 71 che sulle strade interne del nostro territorio”.

Rammentiamo a tutti che è possibile prenotare il ritiro di rifiuti ingombranti direttamente dal sito di Sei Toscana (www.seitoscana.it) oppure chiamando il numero 800127484, il servizio è gratuito.

La foto trappola installata dal Comune è riuscita, in questa occasione, ad inchiodare alle proprie responsabilità chi ha abbandonato senza rispetto per gli altri e per il proprio territorio dei rifiuti ingombranti. Purtroppo queste scene, nel territorio di Bibbiena, si sono ripetute spesso anche di recente, portando glia amministratori a definire un piano di intervento mirato.

Francesco Frenos commenta ancora: “L’abbandono degli ingombranti non è solo un gesto di inciviltà, ma anche un costo enorme per la comunità e questo non ce lo possiamo permettere. Il mio appello non è rivolto solo a chi abbandona, ma anche a coloro che vedono: è importante che tutti noi ci rendiamo consapevoli che quello che viviamo è il nostro territorio, è la nostra casa e che come tale va tutelata. Invece di lamentarci di ciò che non viene pulito, preoccupiamoci di chi sporca impunemente. Forse così vivremo tutti in un territorio più efficiente e più bello sotto tutti gli aspetti”.