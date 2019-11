Evade dagli arresti domiciliari, individuato ed arrestato nuovamente

È durata poco la fuga del pluripregiudicato cittadino nigeriano evaso dagli arresti domiciliari nella giornata di ieri. I Carabinieri della Stazione di Montevarchi infatti, impegnati nella quotidiana opera di controllo del territorio e nello specifico servizio di vigilanza dei soggetti gravati da misure cautelari personali, lo hanno subito rintracciato nel centro abitato, traendolo in arresto nella flagranza del reato di “evasione”.

Il predetto infatti, nonostante fosse stato già ristretto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso il proprio domicilio, per altri episodi criminosi di cui lo stesso si era reso responsabile in passato ed in particolare una rissa, un furto e la successiva resistenza a pubblico ufficiale, circostanza nella quale aveva anche danneggiato l’autovettura della pattuglia dell’Arma intervenuta, nel primo pomeriggio di ieri non curandosi delle prescrizioni a cui era sottoposto, aveva deciso autonomamente di allontanarsi dalla propria abitazione.

I Carabinieri di Montevarchi, nell’effettuare un controllo di routine, verificavano che il malvivente era risultato irreperibile; immediatamente diramate le ricerche tramite la Centrale Operativa, la quale faceva convergere in zona tutte le unità disponibili in quel momento, gli operanti riuscivano dopo poco ad addivenire al rintraccio del giovane, che in bicicletta, si trovava tranquillamente in giro per le strade montevarchine.

Bloccato, dopo le formalità di rito, scattava un nuovo arresto e la segnalazione al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Arezzo per l’aggravamento della misura custodiale precedente.