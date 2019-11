Squadra Vigili del Fuoco di Cortona e Nucleo Elicotteri di Arezzo sono intervenuti in Loc Pierle – Cortona per ricerca persona . Un uomo ha perso l’orientamento dopo essersi incamminato nei boschi della val di Pierle . L’elicottero dei Vigili del Fuoco ha individuato e recuperato la persona dispersa in buone condizioni di salute e con l’ausilio della squadra Vigili del Fuoco di Cortona ha accompagnato la persona in luogo sicuro.