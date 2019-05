Eventi e cantieri stradali: come cambiano sosta e circolazione

Fine settimana di eventi e inizio della prossima con nuovi cantieri stradali. Cambiano di conseguenza sosta e circolazione in alcune zone della città.

In particolare, la zona di Arezzo Fiere e Congressi sarà interessata dalla manifestazione Show dei Motori che si tiene all’interno della struttura: dalle 8,30 alle 20 di sabato 11 e domenica 12 maggio scattano il divieto di sosta con rimozione in via Fleming, in via Spallanzani e in via Ferraris e il senso unico di circolazione in via Fleming verso via Guglielmo degli Ubertini e in via Morgagni verso via Spallanzani.

Bimbimbici coinvolgerà il centro al mattino e dalle 9,30 alle 12,30 di domenica 12 maggio il transito è interrotto limitatamente al tempo necessario per consentire il passaggio dei partecipanti lungo il percorso: via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, via Monte Cervino, via Bernardo Rossellino, via Petrarca, via Roma, via Crispi, viale Signorelli, via Sansovino, via Mino da Poppi, via Trento e Trieste, via Anconetana, via Bucciarelli Ducci, via Cagli, via Raffaello Sanzio, via Benedetto da Maiano, via Leonardo da Vinci, via Arno, via Vittorio Veneto, via Tolomeo, via Colombo, via Curtatone, via Alcide de Gasperi, via Pietro Nenni, via Uguccione. della Faggiola, via Alessandro dal Borro, via Benedetto Croce, via Vico, via Fratelli Lebole, via Fiorentina, via Marco Perennio, via Monte Cervino, via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa.

Domenica è anche giorni di mercatino del Calcit: dalle 6 alle 23 sono istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione in via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli nel tratto fra via Niccolò Aretino e via Crispi, via Margaritone nel tratto fra viale Michelangelo e via Niccolò Aretino, via Madonna del Prato nel tratto fra via Lorentino d’Arezzo e via Spinello, via Lorentino d’Arezzo dove è anche invertito il senso di marcia. Il tratto di via Madonna del Prato fra piazza Risorgimento e via Spinello diviene strada senza uscita con transito consentito esclusivamente ai residenti mentre quello fra via Lorentino d’Arezzo e via San Giovanni Decollato è disciplinato a senso unico di circolazione lungo questa direzione di marcia. In via dell’Anfiteatro possono transitare solo i mezzi d’emergenza, di soccorso, di polizia e dei residenti di via della Società Operaia. Tali veicoli, per uscire, devono percorrere Corso Italia in direzione di via Crispi.

Venendo ai cantieri stradali con inizio lunedì 13 maggio, fino a giovedì 23 istituzione del divieto di transito ciclo/pedonale nel tratto di pista ciclabile di via Pietro Calamandrei dal fronte civico 65 per una lunghezza complessiva di 15 metri e del senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso nel corrispondente tratto di carreggiata (orario 8,30 – 17,30), fino a venerdì 14 giugno divieto di sosta con rimozione e restringimento della carreggiata in piaggia San Lorenzo nel tratto che va da via Pellicceria all’intersezione con via Pescioni e in via Fontanella fra le intersezioni con via Pescioni e via della Minerva (24 ore su 24), fino a domenica 16 giugno divieto di sosta con rimozione in via Genova dal civico 1 al civico 30, in via Marco Perennio dall’intersezione con via Firenze a quella con via Catenaia, in via Firenze dal civico 25 all’intersezione con via Marco Perennio (orario 8,30 – 18,30).