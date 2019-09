Ex Etruria, attesa per la sentenza sulle obbligazioni azzerate. Protesta delle Vittime del Salvabanche

Sono scesi in strada ancora una volta, stamani,davanti al palazzo di giustizia aretino. Si tratta delle Vittime del Salvabanche, l’associazione costituita nel 2015 e guidata da Letizia Giorgianni. Ancora una volta per far sentire la loro voce. La voce di coloro hanno visto andare in fumo i propri risparmi.

Infatti, è attesa per oggi la sentenza in merito alle obbligazioni azzerate dall’ex Banca Etruria.

Hanno quindi esposto cartelli con scritto: “devono pagare i ladri non i derubati”, e ancora “se la giustizia c’è lo dimostri”, “il processo deve essere fatto non rinviato la prescrizione non la accettiamo”.