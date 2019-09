Da venerdì a domenica oltre 15 camper approderanno a Castiglion Fiorentino.

A Castiglion Fiorentino approda la Festa Nazionale del PleinAir. L’arrivo della “carovana” è previsto per questo venerdì dalle ore 15.30. La Festa è dedicata gli amanti dell’abitar viaggiando, non si tratta di un classico raduno di massa concepito per grandi numeri ma un incontro diffuso di piccoli gruppi, ai quali ogni singola amministrazione dedica il meglio della propria offerta culturale, ambientale ed enogastronomica.

Ed ecco che in questo fine settimana gli oltre 15 equipaggi avranno l’occasione di visitare le bellezze storico-artistiche della città oltre di assaggiare i prelibati prodotti enogastronomici locali. L’evento organizzato in collaborazione con la Rivista PleinAir è alla sua XII edizione. “Castiglion Fiorentino è una meta che sposa appieno lo spirito del libero viaggiatore e anche se è un luogo lontano dalle rotte più battute è senza dubbio ricco di motivazioni storiche e naturalistiche.

Nel tempo, poi, la città con i suoi abitanti è riuscita ad essere un’attenta custode delle proprie tradizioni, capace di offrire un’ospitalità generosa e attenta. L’evento di questo fine settimana non è altro che un ulteriore tassello delle tante iniziative e progetti che nascono sotto la Bandiera Arancione e del Turismo in Libertà come la vittoria del bando per la realizzazione di un’area di sosta attrezzata.

Ci siamo aggiudicati il premio sia per il progetto presentato ma anche per le nostre attrazioni paesaggistico-culturali che ci rendono un borgo affascinante che conserva ancora tutta la bellezza delle influenze prima etrusche e poi romane” dichiara Devis Milighetti, vice sindaco con delega allo Sviluppo, Promozione del Territorio e degli Ambiti Territoriali