La Nove Colli porta in giudizio i non-negativi dell’ultima edizione 

Il Gruppo Ciclistico Fausto Coppi, organizzatore della granfondo internazionale Nove Colli, comunica di avere avviato le opportune azioni legali contro i ciclisti risultati non-negativi al controllo antidoping effettuato alla manifestazione 2019.

Come da regolamento della manifestazione le relative società di appartenenza dovranno rispondere per responsabilità oggettiva assieme ai soggetti trasgressori.

Questa è la prima volta che una granfondo promuove azioni legali contro ciclisti risultati non negativi ai controlli antidoping nella propria manifestazione.

Alessandro Spada, presidente del sodalizio: “Promuoviamo il ciclismo come strumento di benessere e giovialità collettiva. Gli esaltati oltre il limite del buon senso e della legalità non sono i benvenuti alla nostra manifestazione. Abbiamo inserito da tempo nel nostro regolamento una multa per coloro che fossero stati trovati positivi alla Nove Colli. Oggi è il tempo di passare alle azioni per emarginare definitivamente questi individui”.