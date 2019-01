Fiera Antiquaria ed Epifania, il 6 gennaio pomeriggio speciale per i bambini alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi.

Ultimi giorni per visitare la mostra Cronache della Fiera Antiquaria

e la video esposizione Marina Abramović in Tuscany

Arezzo, 3 gennaio 2019 – In occasione della prima edizione del 2019 della Fiera Antiquaria, la Fondazione Bruschi, amministrata da UBI Banca, propone iniziative culturali per tutti gli appassionati di arte e della storia.

In particolare, per i più piccoli, in concomitanza con la festa dell’Epifania, domenica 6 gennaio alle ore 15,30 all’interno delle sale della Casa Museo Ivan Bruschi il Centro Guide Arezzo e Provincia organizza la “Caccia al dettaglio”: una singolare e divertente caccia al tesoro ideata per bambini da 6 a 12 anni.

I vincitori della “Caccia al dettaglio” e tutti i giovani partecipanti riceveranno un piccolo dono alla fine del percorso, della durata di circa due ore.

Inoltre, domenica 6 gennaio sarà l’ultimo giorno per visitare la mostra “Cronache della Fiera Antiquaria”, che grazie alla sapiente selezione ed esposizione dei documenti dell’Archivio Bruschi, ricrea un efficace profilo della Fiera e dei personaggi ad essa collegati, documentando un periodo particolarmente vivo ed importante per Arezzo e la sua storia.

Nei due giorni di Fiera e fino al 20 gennaio sarà visibile anche la video esposizione Marina Abramović in Tuscany, allestita nella sala multimediale di Palazzo della Fonte (con ingresso sempre da Corso Italia 14), che presenta i video sulle esperienze toscane della celebre artista dagli anni ’70 ad oggi.

L’allestimento di Casa Bruschi fa parte dei “Fuorimostra” su Marina Abramović realizzati in collaborazione con la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze.