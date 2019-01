Roberto Bardelli: “Alpe di Poti: chi ha permesso un simile scempio?”

Nota del consigliere comunale Roberto Bardelli

“É un vero disastro ambientale quello che si sta consumando sull’Alpe di Poti. Basta fare un giro in auto e passare dalla cosiddetta Panoramica di Poti per salire verso l’ex albergo, per trovarsi sotto agli occhi ettari di bosco devastati. Ci sono dei cartelli che avvertono che una ditta, con regolare permesso, sta lavorando nell’area. Ma più che lavorare pare anzi che stia distruggendo un intero patrimonio boschivo. Come é stato possibile dare il permesso per un simile scempio? Sarà bene accendere i riflettori su questa vicenda. Qualcuno ha sbagliato e non di poco.”