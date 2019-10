Fiera d’autunno all’Eden. Diciottesima edizione baciata dal sole

Compie diciotto anni la tradizionale Fiera d’Autunno che si svolge fino alle 19 di oggi all’Eden. Oltre 50 gli ambulanti, provenienti da tutta la Toscana, presenti all’evento organizzato da Confesercenti con il patrocinio del Comune di Arezzo, della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e grazie anche al contributo di Atam.

Ampia la gamma dei prodotti di qualità in vendita. I visitatori troveranno castagne e caldarroste, olio e vino novello di aziende agricole locali, tartufi e funghi, pane e focacce toscane, lampredotto, trippa, salumi toscani, piante e fiori per le prossime festività di Ognissanti. Inoltre variegate le tipologie merceologie che spaziano dall’abbigliamento, alle calzature, dalla gastronomia, alla frutta e verdura di stagione”.

Dietro le bancarelle volti noti e conosciuti agli aretini per una Fiera d’Autunno che si caratterizza anche per la fidelizzazione della clientela.

Appuntamento quindi da non perdere per chi vuole fare i primi acquisti autunnali di abbigliamento e calzature o semplicemente comprare i prodotti tipici aretini tra cui salumi, formaggi e porchetta. Per la diciottesima edizione presente anche lo stand della Regione Toscana per promuovere la campagna di sensibilizzazione “Regione Toscana numero 1522” utile a far conoscere il numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e stalking 1522. Il numero è stato attivato dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è collegato alla rete dei centri antiviolenza e alle altre strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio.