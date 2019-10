Da lunedì cantieri di notte per terminare le rotatorie di Ponte a Chiani. Asfaltature anche a Case Nuove di Ceciliano, dalle 9 per tutta la giornata fino a mercoledì

21,30 – 6 del mattino successivo. È la fascia temporale durante la quale si svolgeranno le opere di rifinitura delle due rotatorie di Ponte a Chiani già attive da mesi.

In particolare, verrà completato il manto stradale con la definitiva asfaltatura. Chi percorrerà la s.p. 21 da Ruscello e San Giuliano verso Chiani o la strada da Indicatore, troverà dunque chiusi gli svincoli in questione e per raggiungere Arezzo dovrà muoversi su percorsi alternativi. Le sere e le notti interessate sono quelle che vanno da lunedì 28 ottobre a giovedì 31. I lavori in quest’arco sono ovviamente pensati per garantire la regolare circolazione veicolare durante la giornata e causare il minor disagio possibile.

Attenzione anche alla percorrenza del raccordo Arezzo-Battifolle: verrà chiusa in corrispondenza delle stesse ore, per chi proviene dal casello, l’uscita per Chiani, così come, all’altezza della zona Carbonaia, il ponte sulla Chiana.

L’ordinanza specifica sulle modifiche alla viabilità è stata emessa dalla provincia di Arezzo, è la numero 1.275 del 24 ottobre ed è consultabile al link http://albopretorio.provincia.arezzo.it/fr_atto_scheda.asp?id=28975

La Provincia da lunedì dà avvio ai lavori di bitumatura anche in località Case Nuove di Ceciliano nel Comune di Arezzo.

I lavori riguarderanno il rifacimento del manto di usura, “tappetino”, della Strada Regionale 71 “Umbro – Casentinese” e più precisamente dalla rotatoria, al centro del paese verso l’incrocio semaforizzato.

L’orario previsto sarà dalle ore 9 sino all’intera giornata e termineranno entro il 30 ottobre. Per decongestionare il traffico, si raccomanda a tutta l’utenza di utilizzare viabilità alternative, sia provinciali che del comune di Arezzo, nella fattispecie la SP 1 “Setteponti” e la Comunale (ex provinciale) 44 “della Catona”. La Provincia si scusa sin da adesso per il disagio.