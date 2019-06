Firenze Rocks dal 13 al 16 giugno 2019 alla Visarno Arena di Firenze

Dopo le edizioni del 2017 e 2018 che hanno fatto registrare oltre 350 mila spettatori sta per tornare uno dei Festival Europei piu’ attesi.

Il Firenze Rocks scalda i motori e si prepara ad andare in scena alla Visarno Arena di Firenze dal 13 al 16 giugno 2019.

Con una line-up straordinaria il festival regalerà grandi emozioni per tutti gli amanti della musica.

Giunto alla terza edizione dopo due annate incredibili che hanno visto protagoniste sul palco superstar mondiali del calibro di Guns ‘N’ Roses, Aerosmith, Eddie Vedder, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Iron Maiden e System of A Down, il Firenze Rocks promette scintille e fuochi d’artificio anche quest’anno

Si parte giovedì 13 giugno quando sul palco della Visarno Arena saliranno Tool, Dream Theater, Badflower e Skinread.

Gli altri headliner ad esibirsi saranno invece gli Smashing Pumpkins.

Venerdì 14 si prospetta una giornata ad altissimo tasso musicale.

L’ospite principale sarà l’attesissimo Ed Sheeren,per il primo dei suoi tre grandi concerti italiani che proseguiranno allo Stadio Olimpico di Roma il 16 giugno e allo Stadio San Siro il 19.

Il tour mondiale, partito lo scorso 13 febbraio da San Paolo del Brasile, lo vede viaggiare i quattro continenti tra Sud America, Africa, Asia ed Europa e terminerà con quattro show in Gran Bretagna.

Ad aprire la serata Snow Patrol, Zara Larsson e Matt Simons.

Sabato 15 giugno, invece, salirà sul palco Eddie Vedder, iconico leader dei Pearl Jam.

Nella stessa giornata si esibiranno Glen Hansard, artista irlandese, voce e chitarra della band The Frames e parte del duo folk rock The Swell Season, Nothing But Thieves, rock band inglese e The Struts, gruppo rock inglese che, in pochi anni, si è guadagnato fiducia e apprezzamenti dalle più grandi icone della musica rock-and-roll mondiale.

Il Festival si conclude domenica 16 giugno con The Cure gruppo che, ad oggi, ha tenuto oltre 1.500 concerti in tutto il mondo, pubblicato 13 album in studio, oltre 40 singoli, due box set ed alcune compilation.

Ad aprire l’ultimo giorno di festival ci saranno The Editors, che da poco hanno pubblicato il loro sesto album, e Sum 41, una delle band simbolo della storia del punk rock.

Insomma: musica, per tutte le orecchie.

Tantissima.

Tutte le informazioni, dagli artisti che si esibiranno sul palco a come poter raggiungere la Visarno Arena, e molto altro ancora, si possono trovare su www.firenzerocks.it.