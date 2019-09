Formazione per gestori di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro. In Confesercenti da ottobre iniziano i corsi obbligatori per legge

La Confesercenti organizza i corsi di formazione obbligatoria per i gestori e per il personale dei centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro. Da ottobre l’agenzia formativa Cescot Arezzo ha già programmato il calendario delle lezioni dalla durata di 8 ore. “Si tratta di un percorso formativo” spiega Chiara Crociani direttore dell’Agenzia formativa Cescot “rivolto a coloro che gestiscono i centri di scommesse e gli spazi per il gioco con vincita in denaro e al personale operante. Le lezioni prenderanno il via ad ottobre ed abbiamo previsto orari serali per i gestori, e pomeridiani, per i dipendenti, in modo da venire incontro alle esigenze dei turni di chi ha l’attività”.

“In aula” aggiunge Crociani “i docenti affonderanno le tematiche delle caratteristiche dei giochi d’azzardo che inducono dipendenza, i meccanismi del disturbo da gioco d’azzardo, l’individuazione dei segnali di comportamenti a rischio; le modalità di relazione e comunicative con il giocatore d’azzardo a rischio. Inoltre sarà spiegata la modalità di accesso alla rete territoriale dei servizi di sostegno e cura da attivare in caso di necessità, la normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla regolamentazione locale e la normativa in materia di pubblicità del gioco d’azzardo e diritti dei consumatori”.

Al termine delle 8 ore di lezione sarà rilasciato l’attestato di frequenza riconosciuto dalla Regione Toscana. Le scadenze utili per mettersi in regola saranno: 30 giugno 2020 per il gestore e il personale dei centri scommesse e spazi gioco con vincita in denaro per via esclusiva e il 30 dicembre 2020 gestore e il coadiutore (o assistente o dipendente) dei locali dedicati al gioco in via non esclusiva (tabaccherie, pubblici esercizi, ecc.). Per info e iscrizioni: Cescot Arezzo, via Fiorentina 240; tel. 0575.984312; mail: cescot.arezzo@confesercenti.ar.it; www.cescotarezzo.it; facebook cescot arezzo agenzia formativa.