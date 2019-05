Foto e video di matrimoni e cerimonie religiose online l’elenco aggiornato dei professionisti accreditati

Prosegue l’operazione di informazione e di identificazione dei professionisti dell’immagine portata avanti da Diocesi e Associazioni di Categoria dei Fotografi. Come da regolamento, per effettuare foto e video nel corso di celebrazioni liturgiche, in particolare matrimoni, cresime e prime comunioni, si sono ultimate in questi giorni le operazioni di rinnovo dei tesserini di accreditamento per la stagione in corso.

L’operazione, frutto di un percorso iniziato già nel 2008 tra Ufficio Liturgico della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Confartigianato Imprese Arezzo, CNA e Confcommercio Arezzo, è nata per favorire lo svolgimento delle liturgie in un clima di massimo rispetto, con fotografi e videoperatori in grado di capire come e quando documentare i momenti più importanti delle celebrazioni, “integrandosi” nella liturgia.

Il tesserino di accreditamento consente ai parroci di riconoscere gli operatori debitamente formati che sono i soli a poter essere ammessi allo svolgimento del servizio foto/video, come da regolamento della Diocesi, evitando di autorizzare coloro che ne siano sprovvisti.



L’elenco dei professionisti accreditati è consultabile online nel sito www.diocesiarezzo.it . L’accreditamento, da una parte assicura trasparenza nei confronti dei clienti che possono essere certi di affidarsi a dei professionisti e dall’altra, offre la garanzia che il servizio foto/video non ostacoli il corretto svolgimento della liturgia. Principi messi a rischio dai fenomeni sempre più diffusi dell’abusivismo e dell’improvvisazione; grazie a questa iniziativa chi necessita di un servizio fotografico di cerimonia liturgica può fare una scelta consapevole e corretta e ottenere il risultato atteso nel documentare questi momenti unici e irripetibili.