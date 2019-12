Furti al supermercato, 19enne rumena in manette. Due denunce

Nel tardo pomeriggio di sabato scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sansepolcro, in collaborazione con i colleghi della locale stazione, hanno arrestato in flagranza di reato una giovane romena, 19enne, e denunciato in stato di libertà i due complici, un ragazzo 19enne ed una ragazza minorenne di 16 anni, anche loro cittadini romeni.

I tre, in trasferta dal ravvenate dove risultano dimorare stabilmente, erano stati notati mentre si aggiravano con circospezione all’interno di un supermercato nel comune biturgense; insospettiti dal loro atteggiamento, gli addetti alla vendita hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri che, prontamente giunti sul posto con una pattuglia, hanno individuato le due donne procedendo ad uno speditivo controllo dal quale è emerso che entrambi, a dispetto della giovane età, vantavano numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Le giovani sono state quindi accompagnate in caserma e perquisite: all’interno delle loro capienti borse i carabinieri trovavano i nove flaconi di detersivo poco prima rubati all’interno del supermercato.

Ma i Carabinieri non si sono fermati qui: estendendo il raggio d’azione ai vicini comuni, hanno accertato che nel primo pomeriggio un furto simile era stato consumato ai danni di un supermercato nel comune perugino di San Giustino dove erano state rubate calze, reggiseni e altri svariati indumenti intimi. La visione delle riprese del sistema di videosorveglianza presente n quest’ultimo esercizio commerciale confermava l’intuizione investigativa: le ladre in azione erano proprio le due donne fermate a Sansepolcro ed, in più, le immagini consentivano di accertare la presenza e di identificare il terzo complice. I tre dovranno rispondere di furto aggravato.