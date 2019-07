Furto alla Ferramenta Casalinghi di Ceciliano, ingente il bottino – foto

Furto nella notte alla Ferramenta Casalinghi Ceciliano Di Sestini Giacomo E Fabio & C. i malviventi prima hanno aperto la recinzione esterna e poi dopo aver divelto le inferiate e il vetro di una finestra si sono essi sono introdotti nei locali trafugando numerosa merce per un notevole importo.

Stamattina le forze dell’ordine stanno procedendo ai rilievi di rito.

IN AGGIORNAMENTO