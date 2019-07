Vicenda Coingas: la dichiarazione del sindaco Ghinelli

“Ho piena fiducia nel lavoro della magistratura e altrettanta piena fiducia nell’operato dell’Assessore Alberto Merelli riguardo le attività da lui svolte nell’ambito delle sue deleghe tra cui quella alle partecipate. Abbiamo appreso dell’indagine su Coingas, società che comprende tutti i Comuni della provincia e all’interno della quale il Comune di Arezzo partecipa per il 45%, ma al momento non siamo in possesso di elementi né specifici né chiari riguardo le accuse che stanno alla base dell’inchiesta giudiziaria condotta dalla DIGOS su mandato del PM. Da quel poco che sappiamo, riteniamo che tutto possa essere chiarito, ma attendiamo che il proseguo delle indagini e delle attività che la magistratura metterà in campo chiariscano fatti e responsabilità, certi che si arriverà a provare l’estraneità dell’Assessore Merelli ai fatti a lui contestati. Aspettiamo l’evoluzione dell’inchiesta che ci auguriamo possa chiudersi in tempi brevi”. Questa la dichiarazione che in merito alla vicenda Coingas ha rilasciato il Sindaco Alessandro Ghinelli questa mattina in conferenza stampa. Insieme a lui, presente all’incontro con i giornalisti in rappresentanza della Giunta, l’Assessore Tiziana Nisini, l’Assessore Lucia Tanti e l’Assessore Barbara Magi.