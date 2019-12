Gdf, controlli a tappeto in città. 5 segnalazioni per droga alla stazione. Sequestrati 4200 prodotti irregolari

La Guardia di Finanza di Arezzo, in collaborazione con le unità cinofile di Firenze e con gli agenti della polizia ferroviaria, nei giorni scorsi, ha scoperto e segnalato 5 persone, sorprese in possesso di sostanze stupefacenti, in transito presso la stazione ferroviaria.

I finanzieri della compagnia hanno organizzato un dispositivo di controllo volto alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area circostante alla stazione ferroviaria, anche in considerazione dell’aumento dei flussi di visitatori della citta’.

Grazie alle segnalazioni dei cani antidroga, le fiamme gialle hanno individuato vari soggetti, trovati in possesso di piccole dosi di hashish e marijuana, destinate all’uso personale; circostanza questa che ha comportato la segnalazione al Prefetto di Arezzo.

Accanto all’attivita’ antidroga, sono stati effettuati anche alcuni controlli in materia di contraffazione e sicurezza prodotti, nei confronti di esercizi commerciali del capoluogo.

In 3 casi, sono state riscontrate delle irregolarita’ nei beni posti in vendita, con il sequestro di circa 2.400 prodotti non conformi agli standard di sicurezza, fissati dal codice del consumo. Si tratta per lo piu’ di accessori di abbigliamento, cosmetici ed articoli per la telefonia.

Le operazioni condotte – intensificate con l’approssimarsi delle festivita’ – si inquadrano nel più vasto ambito delle attività svolte dal corpo per la repressione di varie forme di illegalita’, a tutela dei cittadini onesti.