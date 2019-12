Ghinelli a Bruxelles: “città medie strategiche per la lotta ai cambiamenti climatici”

Grande interesse ha suscitato l’intervento del Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, questa mattina a Bruxelles per il meeting “City Leadership for climate” promosso da Eurocities presso il Parlamento europeo, al quale hanno preso parte i rappresentanti di importanti città europee quali Stoccolma, Oslo, Budapest, Amsterdam, Londra, Porto. Lo speech del Sindaco di Arezzo, unica città italiana invitata a partecipare all’evento, si è infatti incentrato sul ruolo fondamentale che, accanto alle grandi città, possono svolgere le città medie nella costruzione di una strategia concreta capace di affrontare l’emergenza dei temi ambientali.

“In Italia così come in ogni altra parte d’Europa, le città medie accolgono la maggioranza della popolazione, e questo fa delle stesse l’asse portante della società”, ha detto Ghinelli. “E’ per questo motivo che l’Unione, a sostegno delle scelte strategiche in materia di politiche ambientali poste tra le proprie priorità, è chiamata a riservare maggiore attenzione e supporto alla formazione di una rete delle città medie europee. Tale network potrà dunque proporsi sia come piattaforma di scambio e confronto di idee ed esperienze sia come organismo di mutuo sostegno, e di sollecitazione diretta.

Una rete non distante dalla società ma ben inserita in essa così da rendere più efficace e resiliente la propria azione in favore della tutela dell’ambiente, secondo lo schema delle “microgrids”. Le città medie”, ha continuato Ghinelli, “proprio per la loro caratteristica dimensionale, sono quelle nelle quali il rapporto tra cittadini e istituzioni locali è più vicino e ‘possibile’.

Un vantaggio concreto per la sensibilizzazione ai temi di sostenibilità ambientale, e per la diffusione e per il recepimento di una corretta politica di contrasto ai cambiamenti climatici che è una responsabilità alla quale siamo chiamati tutti. Mi impegnerò affinché anche le città medie siano considerate attori principali nel fronteggiare l’emergenza clima”, ha concluso il Sindaco di Arezzo. Ghinelli ha infine sottolineato la grande importanza che l’educazione ambientale riveste per le giovani generazioni.