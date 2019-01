“Giorno della Memoria”, Cavriglia non dimentica insieme ai giovani

Sabato 26 gennaio in programma la consueta “Passeggiata della Memoria” da Castelnuovo a Meleto che vedrà la partecipazione di alcune classi dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”. Cavriglia inoltre ha aderito nuovamente al progetto “Viaggio della Memoria” che porterà i partecipanti negli ex campi di sterminio della Germania

Il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz aprendo gli occhi del mondo intero di fronte all’atroce sterminio della razza ebrea perpetrato dallo Stato Nazista. Una data storica, seppur nella propria crudeltà, che viene commemorata attraverso il “Giorno della Memoria”, ricorrenza internazionale istituita dalle Nazioni Unite nel 2005. Per commemorare le vittime dell’Olocausto l’Amministrazione Comunale ha promosso un ricco programma di eventi che abbraccerà anche il ricordo delle stragi nazifasciste che nel luglio 1944 colpirono duramente la comunità cavrigliese e in cui e giovani generazioni avranno un ruolo di primo piano.

Per ricordare la “Shoàh” nella mattinata di sabato 26 gennaio si rinnoverà l’appuntamento con la “Passeggiata della Memoria”, evento promosso dall’Amministrazione Comunale in sinergia col Museo Mine e l’Associazione Culturale “Meleto vuole ricordare”. La camminata prenderà in via dall’antico borgo di Castelnuovo dei Sabbioni con ritrovo fissato per le 9. Il percorso si chiuderà a Meleto Valdarno dopo aver “toccato” alcuni dei luoghi dove vennero perpetrati gli eccidi nazifascisti che colpirono la comunità cavrigliese nel luglio del 1944. L’evento coinvolgerà le classi della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” per sensibilizzare i giovani sul significato degli eventi che il passato ci ha lasciato in eredità. La passeggiata sarà animata da letture e musiche.

L’Amministrazione Comunale inoltre ha confermato la propria adesione al “Viaggio della Memoria” negli ex campi di sterminio della Germania. Il viaggio, organizzato con la collaborazione di ANED (Associazione nazionale ex deportati) dal 10 al 16 febbraio, è stato promosso nel territorio dal Comune di Castelfranco Piandiscò con il patrocinio dalla Conferenza dei Sindaci del Valdarno. Parteciperà un gruppo di neo diciottenni cavrigliesi.