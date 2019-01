Manutenzione defibrillatori territorio comunale

Questa mattina l’Amministrazione del Comune ha inviato a tutti i referenti dei defibrillatori presenti sul territorio una lettera offrendo la disponibilità a farsi carico degli oneri relativi alla manutenzione degli stessi e con lo scopo di poter mettere a disposizione della collettività tutti gli strumenti che nel corso del tempo sono stati installati.

Assessore alle Manutenzioni e LL.PP Ing. Michele Gragnoli – “L’amministrazione comunale di Laterina Pergine Valdarno, sensibile alla tutela della salute dei cittadini, intende intervenire sul problema della manutenzione dei vari Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) che negli anni, grazie all’impegno e alla sensibilità delle Persone, Associazioni e Imprese sono stati installati in più punti del territorio comunale. In particolare l’Amministrazione vorrebbe farsi carico degli oneri relativi alla manutenzione di dette apparecchiature, andando a sottoscrivere una convenzione con la Misericordia. Si tratta di una scelta politica che va a sottolineare e ribadire l’importanza dello strumento defibrillatore e la sua utilità pubblica, in termini di salute per tutta la popolazione del territorio comunale.”

Sindaco Ing. Simona Neri “Conosciamo bene le difficoltà che stà vivendo il mondo dell’associazionismo e vogliamo contribuire a rendere stabile e funzionale una rete a sostegno del benessere e della salvaguardia della vita. Questa amministrazione infatti intende a breve aggiornare e rendere pubblica e facilmente consultabile la mappatura di tutti i DAE presenti nel territorio comunale. Fino ad oggi il Comune di Laterina Pergine Valdarno si occupava della manutenzione solo degli apparecchi DAE di sua proprietà, adesso si chiede ai privati che negli anni hanno comprato i DAE e li hanno installati in zone accessibili a tutti, di donarli al Comune.”