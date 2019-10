Girogustando, giovedì 7 novembre  fa tappa a Sansepolcro. Il ristorante “Il Fiorentino” ospita “Il 13” di Castiglione della Pescaia

Prosegue il tour di Girogustando. Il terzo appuntamento con il menù a quattro mani in provincia di Arezzo, è in programma giovedì 7 novembre a Sansepolcro al ristorante “Il Firoentino”. Alessia Uccellini ospiterà il collega Paolo Luciani del ristorante “Il 13” di Castiglione della Pescaia. Il gemellaggio culinario gastronomico, è organizzato da Confesercenti Arezzo, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, ed il contributo di Estra ed Atam e grazie alla collaborazione dell’Associazione Italiana Sommelier e Strada del Vino Terre di Arezzo, con l’obiettivo di stimolare la conoscenza di competenze e professionalità come modello per la ulteriore crescita di un settore che è strategico per l’identità territoriale toscana.

Il tour nel territorio aretino dopo la tappa a Soci, in Casentino e ad Arezzo adesso prosegue verso la Valtiberina. Giovedì 7 novembre gli chef del ristorante “Il Fiorentino” e del ristorante “Il 13” proporranno un menù ricco di eccellenze e di prodotti di qualità all’insegna della stagionalità.

“Siamo lieti di partecipare a quest’iniziativa” commenta Alessia Uccellini “nella convinzione che Girogustando rappresenti la giusta occasione di marketing territoriale con la quale poter non solo valorizzare le nostre attività ma soprattutto i prodotti locali tipici del territorio e delle nostre realtà culturali. La serata sarà poi ripresa dalle emittenti televisive Rtv 38 e Tevere Tv. I due chef infatti sono decisamente “televisivi”. Alessia Uccellini del ristorante “Il Fiorentino “ è frequentemente ospite di “Geo & Geo” mentre Paolo Luciani del “Il 13” è un ospite ormai affermato degli studi della “Prova del Cuoco”.

Per gli antipasti in tavola ci saranno il tortino di riso nero alla ricotta e tartufo, il tortello di tonno in cruditè ripieno di baccalà e ricotta del fiorino con insalatini di stagione. Come primi piatti: girasoli di zucca, burro, salvia e noci e maltagliati risottati in brodo di pesce serviti su tartara di tonno con grattata di bottarga d’Orbetello, Come secondi: la tagliata di vitellone al ginepro e rosmarino con insalatina alle mele e il baccalà in olio cottura su crema di fagioli. Infine per i dolci sul piatto ci sarà la torta della nonna e un cuore di cioccolato caldo con crema inglese. Un menù particolarmente legato ai rispettivi territori e alla stagionalità con un mix di tradizione e di innovazione, dei sapori della Valtiberina e di quelli del Mar Tirreno. Il tutto in abbinamento ad una selezione di vini a cura dell’azienda San Luciano di Monte San Savino.

Per i dettagli sull’edizione 2019 di Girogustando è possibile consultare il sito www.girogustando.tv.