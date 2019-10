Terranuova e Loro insieme per il Piano Strutturale Intercomunale. Ottenuto un contributo di 60mila euro dalla Regione

La Giunta regionale toscana si sta muovendo per fornire agli enti locali varie forme di incentivazione alla redazione di Piani Strutturali Intercomunali. In questo contesto si inserisce il contributo di 60.000 euro ottenuto dai comuni di Terranuova e Loro Ciuffenna. Soddisfatti i due primi cittadini Chienni e Botti che rafforzano un percorso di collaborazione già in atto.

Queste le parole del Sindaco di Terranuova: ”Abbiamo iniziato un percorso mirato a consolidare ulteriormente i rapporti tra le nostre comunità. Facciamo parte di un territorio che è idealmente legato dalla Strada Setteponti, con una storia in comune ed elementi culturali condivisi. In questo quadro è giusto che anche la pianificazione venga fatta in maniera congiunta con particolare attenzione alle aziende che operano nelle aree di confine tra i nostri Comuni e alle persone che vi abitano”.

“Vogliamo sottolineare – afferma il Sindaco Botti – la volontà di uniformare le regole urbanistiche al di sopra e al di sotto della strada Setteponti. Questa unità di intenti ci permette di affermare di essere riusciti a creare un’opportunità importante per tutte le imprese e i cittadini del nostro territorio.” “I rapporti di stretta collaborazione tra i nostri due comuni – concludono Chienni e Botti – già attivi in settori come la cultura e la protezione civile compiono oggi un ulteriore passo avanti. E’ nostra intenzione non fermarsi qui e proseguire nel percorso con l’associazione di altri servizi.”