I giovani italiani devono nutrire ambizione.

I dati sull’occupazione mostrano segnali di ripresa, ma la situazione dei giovani resta preoccupante: nella fascia 15-24 anni, il tasso di disoccupazione rimane al 30%.

“A mancare, troppo spesso, però è l’ambizione” afferma Stefano Cecconi, amministratore delegato di Aruba.it.

E’ sempre più difficile se non impossibile trovare certe competenze.

“E’ complicato dire a un ragazzo cosa studiare oggi per trovare un’occupazione tra 10 anni, però la mancanza di ambizione, è una costante preoccupante” prosegue Cecconi che racconta anche di incontrare un sacco di ragazzi che non hanno il fuoco dentro, che cercano un impiego poco impegnativo, di scarsa responsabilità, magari digitale, ma meccanico e facile da imparare.

Occorre invece mirare in alto.

Non pretendendo certo di andare oltre le proprie possibilità.

“Ma l’ambizione per me è importante – conclude Cecconi aggiungendo – per questo non è poi così importante cosa studiare: se uno diventa davvero bravo, lo è a prescindere da quello che fa“.