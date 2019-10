iGeneration – Iotty Smart Switch

Da qualche mese è arrivato anche sul mercato italiano un interruttore intelligente realizzato da due imprenditori italiani del settore dell’elettronica e dei sistemi integrati, Edoardo Cesari e Alberto Bacchin.

Lanciato inizialmente negli Stati Uniti con un ottimo riscontro, il prodotto nasce dall’idea di sfruttare il design e l’esperienza progettuale italiana per distinguersi nel mercato della smart home, già affollatissimo.

Nuovo appuntamento con iGeneration, la rubrica di Arezzoweb.it interamente dedicata all’High Tech.

Dai motori agli elettrodomestici, dai videogiochi all’audio, dai cellulari ai computer, tutto questo è iGeneration, ogni martedì alle ore 10.00.



Iotty Smart Swith è una placca slim che si installa al posto della scatola a parete degli interruttori e può funzionare sia manualmente che tramite il wi-fi.

Iotty si connette infatti al router di casa rendendo così superfluo un ulteriore hub per la domotica.

Si tratta di un prodotto elegante, non troppo complesso da installare e dal design che si adatta bene a qualsiasi tipo di arredamento.

Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con l’impiantistica domestica e sappia di che colore è un cavo del neutro può riuscire senza troppi problemi nell’impresa di installare una placca iotty in completa autonomia.

La guida inclusa nella confezione è esaustiva e comprensibile.

Una volta sostituita la placca a muro con la iotty basta riattivare l’interruttore generale e se è andato tutto per il verso giusto, la placca si illuminerà e attiverà una wi-fi locale.

Basterà a questo punto connettersi all’hotspot della presa, aprire l’app iotty per Android o iPhone e collegare l’interruttore al wi-fi di casa.

Tempo totale di installazione della singola presa: mezz’ora.

Una volta completata l’installazione, iotty si può subito usare come un interruttore elettromeccanico tradizionale sensibile al tocco.

A differenza di altre soluzioni che adoperano switch elettronici, iotty integra infatti un relè. All’accensione e allo spegnimento si sentirà dunque il tipico clic che aggiunge un utile feedback sonoro e tattile.

L’altro aspetto positivo dell’uso di un relé è che, nonostante iotty si possa controllare tramite wi-fi, la placca non dipende dal funzionamento del router.

Se per qualche ragione la rete di casa non funziona, iotty si può comunque continuare ad utilizzare come un normale interruttore da muro.

Il cuore del sistema iotty è l’applicazione omonima che si può scaricare gratuitamente su iPhone e smartphone Android.

Dall’app si può condurre la prima fase di installazione e poi si possono regolare le impostazioni di ciascuna placca, creare nuove stanze a cui assegnare i dispositivi e, soprattutto, gestire le automazioni.

Con una semplice configurazione tramite l’app si potranno accendere luci in salotto dall’interruttore vicino al letto, o la luce in cucina dall’interruttore del corridoio, il tutto senza aver bisogno di passare un solo cavo in più.

La placca smart iotty è disponibile in diverse configurazioni in bianco, nero, azzurro, sabbia o grigio.

In Italia si può acquistare il modello I3 con tre pulsanti a 79,99€.

Il pacchetto da 3 placche è scontato a 225€, mentre per la confezione da 5 placche il prezzo online è di 365€.