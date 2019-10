Il 30 ottobre alla Feltrinelli prsentazione del libro “Web Marketing per Artigiani”

Il libro è rivolto a tutti coloro che vogliono far crescere il proprio progetto artigianale e trasformare una passione in professione

Pietro Fruzzetti,esperto di Branding e di Digital Marketing insieme a Mariachiara Cheli, Lara Burriesci, Giacomo Cariulo, Giulia Galeazzi e Nedo Baglioni, è tra gli autori del libro “Web Marketing per Artigiani”, uscito nei giorni scorsi in tutte le migliori librerie ed edito da Dario Flaccovio.

Il libro, che sarà presentato alla Feltrinelli di Arezzo ( Via Giuseppe Garibaldi, 107) mercoledì 30 ottobre alle ore 18.00, è una guida dedicata a tutti gli artigiani che vogliono far evolvere la propria professione vendendo i propri prodotti attraverso web e social media.

Quali sono i social media più adatti per comunicare il proprio prodotto, quale marketplace scegliere per vendere on line? Il libro cerca di rispondere a queste ed altre domande attraverso esempi pratici e case study di artigiani cresciuti on line e diventati veri e propri brand di riferimento.

Pietro, con la sua società bigMark!, digital agency di Firenze, specializzata nel supportare le imprese nella costruzione e nello sviluppo del proprio brand online, lavora come consulente e temporary manager per aziende di piccole e grandi.

Pietro è diventato un vero e proprio punto di riferimento per il settore, tanto da aver creato un gruppo su Facebook “Web marketing per Artigiani” che, in 2 anni e mezzo ha raccolto oltre 2.000 membri: uno spazio di confronto e di aggiornamento dedicato agli artigiani che vogliono far conoscere il proprio brand attraverso il digital marketing.

“L’artigianato è cambiato, forse fin troppo, tanto che alcuni lamentano quanto il digitale abbia trasformato le botteghe in luoghi lontani dal cuore delle persone. Probabilmente è cambiata la fruizione, forse è cambiato il contesto, ma la bottega si è solo spostata un po’ più in là, dal centro di una città al centro del mondo, quello che chiamano world wide web. Non è facile comprendere come siano cambiate le regole, ma è davvero possibile riuscire a mantenere aperta la propria bottega, senza snaturare la propria anima, perché in fondo anche online sono le belle storie che vincono.”