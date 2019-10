Presentazione della 84a Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze . martedì ad Arezzo Fiere e Congressi

Martedì 29 ottobre alle ore 17.30 presso Arezzo Fiere e Congressi (via Lazzaro Spallanzani 23) si terrà la presentazione di MIDA 2020, la 84a Mostra Internazionale dell’Artigianato, organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con Confartigianato Toscana e CNA Toscana.

La Mostra Internazionale dell’Artigianato in programma dal 24 aprile al 1° maggio 2020 alla Fortezza da Basso di Firenze è la più importante manifestazione fieristica dedicata all’artigianato d’eccellenza italiano e internazionale e di oltre 50 paesi. Una piattaforma che rappresenta il meglio dell’artigianato italiano e internazionale.

Un palcoscenico ideale dove professionisti artigiani e giovani di talento incontrano il grande pubblico.

Protagonista dell’evento fieristico sarà l’artigianato italiano e internazionale nei settori oggettistica e complementi di arredo, abbigliamento e accessori, design, oreficeria e bigiotteria, ma anche prodotti enogastronomici, artigianato digitale, artigianato di ricerca oltre alle produzioni e laboratori artigianali di cosmetica e cura per il corpo, bellezza e benessere.

Nel corso dell’incontro del 29 Ottobre, dedicato in particolare alle imprese delle province di Arezzo, Grosseto e Siena, saranno illustrati in anteprima i temi principali della prossima edizione di MIDA 2020, unitamente alle nuove date, alle tariffe per gli espositori e per gli allestimenti.

In questa occasione, inoltre, sarà possibile suggerire agli organizzatori eventuali accorgimenti volti a migliorare la programmazione e lo svolgimento della Mostra.

La partecipazione all’incontro è gratuita.