Il batterista de I Ministri fa lezione ad Arezzo per Proxima Music

A lezione di musica e di registrazione con Michele Esposito, il batterista de I Ministri. L’iniziativa è promossa dalla scuola Proxima Music che ha arricchito la programmazione didattica del 2019-2020 con una masterclass che, al via da settembre nei locali del Liceo Scientifico “Redi”, permetterà a tutti gli appassionati di percussioni di vivere un percorso formativo con un docente che vanta al proprio attivo oltre seicento concerti e sette album (l’ultimo, “Fidatevi”, è stato prodotto nel 2018 dall’etichetta aretina Woodworm). Esposito è infatti il fondatore della band rock de I Ministri insieme a Federico Dragogna e Davide Autelitano, con cui ha acquisito notorietà nazionale e internazionale godendo anche dell’opportunità di aprire le serate di gruppi quali Coldplay o Foo Fighters.

I loro video ufficiali hanno superato il milione di visualizzazioni su youtube, mentre le loro canzoni sono passate in rotazione nelle più importanti radio e televisioni musicali.

Tutto questo bagaglio artistico sarà ora posto a disposizione dei batteristi aretini in virtù della collaborazione avviata tra Esposito e Proxima Music per un corso che ha l’obiettivo di preparare all’esperienza dello studio di registrazione attraverso una specifica crescita tecnica.

Nel corso delle lezioni, ogni allievo sarà accompagnato nel miglioramento delle proprie capacità e del proprio stile, nella conoscenza dettagliata dello strumento e nella sua corretta accordatura, nell’approfondimento delle varie tipologie di pelli e nell’arrangiamento delle parti di un brano.

Ad ogni batterista, infine, verrà chiesto di preparare una propria canzone che sarà perfezionata e arrangiata ritmicamente insieme ad Esposito, arrivando infine alla registrazione completa del brano.

La masterclass sarà aperta a musicisti di ogni livello e di ogni stile a cui sarà fornita la possibilità di confrontarsi con un insegnante che sta attualmente tenendo corsi in più zone d’Italia, da Pisa a Milano.

Per ottenere informazioni e per partecipare è possibile scrivere a info@proximamusic.it.

«Proxima Music – commenta il direttore Alessandro Bertolino, – ha l’ambizione di diversificare la propria attività nei vari ambiti del panorama musicale, per diventare un punto di riferimento per ogni appassionato. Questa masterclass nasce proprio con questo obiettivo perché forniremo un’opportunità formativa specifica per il suono della batteria in studio e per la registrazione, facendo affidamento sulla collaborazione con un docente d’eccezione come Esposito. Gli allievi del corso potranno confrontarsi e formarsi fianco a fianco con un batterista che, con I Ministri, ha suonato su centinaia di palchi e che metterà a disposizione della città di Arezzo tutta la sua esperienza».