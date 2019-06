Event Details

Cresce l’attesa in vista dell’edizione 2019 del Palio della Vittoria. L’appuntamento è fissato come sempre per il 29 giugno (quest’anno di sabato), giorno in cui Anghiari si vestirà a festa per vivere le emozioni della manifestazione organizzata per ricordare la storica battaglia combattuta nel 1440. Lo scontro ridisegnò i confini della Toscana e fu reso celebre da Leonardo Da Vinci. L’edizione 2019 è alle porte e l’Associazione Culturale Palio della Vittoria sta ultimando i preparativi per il grande evento. Nell’anno del cinquecentenario dalla morte di Leonardo il programma delle iniziative sarà ancora più ricco. Venerdì 21 giugno si svolgerà conferenza stampa di presentazione, domenica 23 giugno si terranno la cerimonia di benedizione del Palio e la “provaccia” per gli atleti di Anghiari, venerdì 28 giugno in notturna è in programma una spettacolare “giostra dei cavalli”. Poi sabato 29 giugno alla 18:00 la rievocazione storica della Battaglia di Anghiari che precederà la disputa vera e propria del Palio della Vittoria, con la caratteristica corsa a piedi che scatterà al calar del sole dalla piana in cui fu combattuta la Battaglia di Anghiari per concludersi in Piazza Baldaccio dopo 1440 metri da vivere tutti di un fiato. La gara è unica nel suo genere considerato che gli atleti correranno per il Comune di appartenenza, che potranno trattenersi e che dovranno fronteggiarsi in salita, sulle ardue pendenze della Ruga di San Martino. Nel 2018 a conquistare il successo fu Badia Tedalda, grazie alla spettacolare impresa compiuta da Giuseppe Marini. L’edizione 2019 si concluderà, così come da tradizione, con la cena tra le mura antiche di Anghiari. La 17° edizione dell’era moderna del Palio della Vittoria (che dal 2014 fa parte del Comitato delle Associazioni e Manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Regione Toscana) sarà caratterizzata da interessanti novità e da una partecipazione da record (per il numero dei Comuni e per gli atleti iscritti).