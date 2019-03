Il Cinema a portata di Smartphone, le uscite di questa settimana

“Il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio” affermava Federico Fellini.

Una cosa è certo, talvolta le parole al cinema diventano visive.

Accade di vedere un film ed essere magicamente trasportati sul piano letterario.

Le immagini e la fotografie sono così magiche da far rimanere lo spettatore ammaliato dalla composizione scenica e dalla storia.

Ecco in anteprima le uscite di oggi giovedì 28 marzo 2019.

DUMBO di Tim Burton

“Torna l’elefantino più amato di sempre”.



La storia dell’elefantino Dumbo, preso in giro per le sue grandi orecchie, che troverà il modo per riscattarsi e trovare la sua felicità.

La storia di Holt (Colin Farrell), un tempo artista del circo che, dopo aver combattuto in guerra, torna a casa profondamente cambiato. Il proprietario del circo, Max Medici (Danny DeVito) lo ingaggia per prendersi cura di Dumbo, un cucciolo di elefante con due orecchie enormi che lo rendono lo zimbello dello staff del circo. Ma quando i figli di Holt scoprono che Dumbo è in grado di volare, l’imprenditore dalla lingua biforcuta V.A. Vandevere (Michael Keaton) e l’acrobata Colette Marchant (Eva Green) faranno dell’elefantino indifeso una star.

Guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=7NiYVoqBt-8

CLOSE ENEMIES di David Oelhoffen

“Un film notturno, dove noir e tragedia antica, ossessione di vendetta e riparazione convivono e incendiano i fianchi di Parigi”.



Due amici d’infanzia prendono strade diverse: uno diventa un poliziotto, l’altro un criminale. Ma continuano ad avere bisogno l’uno dell’altro.

Manuel e Driss sono cresciuti come fratelli nelle banlieue parigine ma oggi tutto li oppone. Manuel gestisce traffici di droga, Driss è diventato un agente dell’antidroga. All’ombra di un assassinio che ha freddato in strada tre dei suoi compagni, Manuel è costretto a collaborare con Driss. Tra ostilità e risentimento e malgrado la loro diffidenza reciproca, i loro legami si riallacciano intorno alle radici comuni.

Guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=FCkxXDC3nh8

NOI di Jordan Peele

“Il nuovo thriller di Jordan Peele”.



Una famiglia decide di trascorrere un po’ di tempo al mare ma dovrà fare i conti con alcuni malintenzionati.

Due genitori portano i loro figli alla casa al mare per trascorrere un po’ di tempo in serenità lontani dalla routine quotidiana. Ma durante la notte arrivano dei visitatori non desiderati.

Guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=RBUkkG65EyM

E ricorda, come afferma Roberto Benigni “Il cinema è composto da due cose: uno schermo e delle sedie. Il segreto sta nel riempirle entrambe”.

RUBRICA A CURA DI ROBERTO FIORINI