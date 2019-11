Il Consiglio Provinciale approva all’unanimità la proposta di Ieg su Oro Arezzo e Gold Italy

Il Consiglio Provinciale oggi ha approvato all’unanimità la proposta della società I.E.G. relativa alle Manifestazioni orafe ORO AREZZO e GOLD ITALY. Pieno mandato da tutto il consiglio provinciale alla Presidente della Provincia di Arezzo Silvia Chiassai Martini a rappresentare l’Ente nell’Assemblea di Arezzo Fiere e Congressi prevista il prossimo 15 novembre 2019.

La stessa presidente commenta: “tingrazio tutti consiglieri provinciali per essere intervenuti di sabato pomeriggio per dare il proprio supporto a questa vicenda di grande rilievo per il nostro territorio. In questi difficili mesi è stato fatto un ottimo lavoro in sinergia con tutti i soci pubblici e grazie soprattutto all’Amministratore Unico Sandra Bianchi, che è riuscita a tirare le fila di una situazione veramente complessa.

Finalmente c’è una volontà chiara da parte di tutti ad andare verso un vero e proprio significativo rilancio di tutta la struttura fieristica, un cambio di marcia virtuoso; sono certa che questa operazione sarà la base per un futuro ancora più roseo per tutto il comparto orafo aretino fiore all’occhiello della nostra Provincia numero uno in Italia grazie alle capacità e alle maestranze e alla visione innovativa che da generazioni portano avanti il tessuto economico e sociale aretino. Noi continueremo a sostenerlo pienamente, non solo a parole ma con i fatti.”