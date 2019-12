Il Gruppo Musici riunito per gli auguri di Natale

Anche quest’anno, nell’approssimarsi alle festività natalizie, il Gruppo Musici rivolge i più sentiti auguri alla Città.

Così, domenica 22 dicembre alle ore 17,30 effettuerà un giro per le vie del centro, piene di aretini e turisti. Sarà l’occasione per far risuonare anche in inverno le note della Giostra del Saracino, nell’augurio che arrivino quanto prima le due edizioni del 2020.

La serata proseguirà poi presso la sede del Gruppo in Piazzetta del Praticino, dove sarà offerta un’apericena a tutti i Soci cui seguirà la Tombola dai ricchi premi, in un piacevole momento di festa per la grande famiglia dei musici.