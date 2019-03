Il Ministro Bonisoli valuta la richiesta di reistituzionalizzare la Soprintendenza ad Arezzo

Il Ministro Bonisoli valuta la richiesta avanzata dalla Presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini di reistituzionalizzare la Soprintendenza ad Arezzo con una sede propria ed autonoma.

Silvia Chiassai Martini Presidente della Provincia: “Nella proposta di riforma attualmente allo studio presso il Mibac, ho appreso con piacere che il Ministro ha dimostrato un’apertura per aumentare il numero delle Soprintendenze. La passata riorganizzazione che ha accorpato la Soprintendenza della Provincia di Arezzo a quella di Siena e Grosseto, ha creato difficoltà logistiche e lavorative, non potendo garantire l’adeguata tutela al ricco patrimonio artistico presente nei territori, vista l’estensione dell’ambito di riferimento. E’ necessario riportare ad Arezzo la sede della Soprintendenza in modo autonomo, come presidio, controllo, riferimento costante per la tutela e la valorizzazione dell’intera provincia. Dalle dichiarazioni del Ministro, è in corso una valutazione sul ruolo delle Soprintendenze, con un’attenta ricognizione di sedi e funzioni. Sono in stretto contatto con il Ministero, dove mi sono più volte recata personalmente per trovare soluzioni alle varie problematiche del territorio che necessitano da tempo di essere risolte, a testimonianza del bisogno costante dell’interfaccia con una Soprintendenza in loco. Mi auguro che la nuova proposta di riforma in atto, porti ad una riorganizzazione intesa come valorizzazione del patrimonio in stretta connessione con il sistema del territorio.” – conclude Chiassai Martini.