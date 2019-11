Il Natale quando arriva … arriva! In città fervono i preparativi. Iniziative al via dal 16 novembre

Il Natale quando arriva arriva. E Arezzo lo sa molto bene. Dal 16 novembre partiranno una raffica di eventi, spettacoli, iniziative.

Infatti, dopo 4 anni di successi strepitosi torna l’atteso calendario di eventi voluto dal Comune di Arezzo e organizzato dalla Fondazione Arezzo Intour, con la collaborazione della Confcommercio e di varie associazioni culturali e di categoria, aziende locali e artisti, che dal 16 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, ogni settimana, dal giovedì alla domenica, avvolgerà il centro della città.

I preparativi sono già in corso e procedono a gran ritmo. Ne abbiamo parlato con il responsabile eventi di Confcommercio Arezzo, Gianluca Rosai. E’ infatti in allestimento il Villaggio tirolese in piazza Grande, con la grande baita che ogni giovedì ospiterà cene gourmet. Una iniziativa che per tutta la durata della manifestazione rende disponibili 80 posti di lavoro. Le selezioni si terranno il prossimo 5 novembre proprio nella sede di Confcommercio.