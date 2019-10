Il Cinema a portata di Smartphone – le uscite di giovedì 31 ottobre 2019

Nuovo appuntamento con la rubrica di Arezzoweb.it dedicata al cinema.

Ecco in anteprima le uscite di oggi giovedì 31 ottobre 2019.

TERMINATOR – DESTINO OSCURO di Tim Miller

“Un nuovo capitolo del franchise dedicato al personaggio di Terminator, interpretato da Arnold Schwarzenegger”.



Sono passati 27 anni dagli eventi dalla distruzione del T-1000 e un nuovo modello di Terminator, il Rev-9, dotato di un corpo capace di dividere il proprio scheletro metallico dalla copertura di metallo liquido, di fatto sdoppiandosi, viene inviato da Skynet, l’Intelligenza Artificiale che domina il futuro, per eliminare la giovane Dani Ramos. La resistenza a sua volta ha incaricato di proteggerla una donna cyborg, Grace, e in loro aiuto interverrà Sarah Connor, divenuta negli anni una cacciatrice di Terminator, capace di prevedere il loro arrivo sulla nostra linea temporale e armata fino ai denti per farli a pezzi. Il nuovo modello è però un avversario pericolosissimo e così Sarah guiderà gli altri a chiedere aiuto al vecchio T-800.

Guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=oxdOnIPbs7M

LA FAMIGLIA ADDAMS di Conrad Vernon

“La dark family più strana ed esilarante del piccolo e del grande schermo in una nuova versione cinematografica”.



La famiglia Addams deve affrontare Margaux Needler, una subdola conduttrice di reality televisivi “consumata dal desiderio dell’assoluta perfezione color pastello della vita suburbana”. Ciò accade mentre gli Addams si apprestano a ricevere i parenti per un’importante riunione di famiglia.

Guarda il trailer:

DOCTOR SLEEP di Mike Flanagan

“Tratto dal romanzo horror di Stephen King del 2013 “Doctor Sleep“.



Ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all’Overlook, Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un’adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la “luccicanza”. Riconoscendo istintivamente che Dan condivide il suo potere, Abra lo contatta, invocando disperatamente il suo aiuto contro la spietata Rose the Hat e i suoi seguaci, i membri del ‘True Knot’, che si nutrono della Luccicanza degli innocenti alla ricerca della loro immortalità. Formando un’improbabile alleanza, Dan e Abra si impegnano in una brutale lotta tra la vita e la morte contro Rose the Hat. L’innocenza di Abra e l’intrepida consapevolezza della sua Luccicanza costringono Dan a invocare i suoi stessi poteri come mai prima d’ora – affrontando immediatamente le sue paure e risvegliando i suoi fantasmi del passato.

Guarda il trailer:

