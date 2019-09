IL Polvarone al centro Affari per CALCIT IN SCENA. Venerdì 13 alle 21 sul palco la nuova commedia scritta e diretta da Roberta Sodi. Il titolo è LA CALUNNIA E’ UN VENTICELLO una deliziosa pièce teatrale in cui gli attori del Polvarone raggiungono forse il momento più alto della loro storia teatrale.

Una storia cominciata dieci anni fa in Colcitrone quasi per scherzo e che nel tempo è diventato una bellissima realtà. Il vernacolo del Polvarone è diventato quasi un marchio di fabbrica. Attraverso i vari spettacoli portati in scena negli anni è tornato di gran moda il vernacolo aretino e con esso la storia e le radici della nostra città.

Le sceneggiature sempre nuove ed originali di Roberta Sodi e la bravura degli attori che nel tempo si sono succeduti nel Polvarone hanno dilatato il successo della Compagnia che ormai ha superato i confini provinciali e regionali. La nuova commedia tocca un tasto (la calunnia) sempre attuale e presente in ogni dove. Sarà facile per gli spettatori riconoscere storie e situazioni già vissute. Da segnalare la bellissima scenografia realizzata ancora una volta da Paolo Cascianini, che ha firmato tutti gli spettacoli del Polvarone. L’appuntamento al Centro Affari è alle 21 dopo la tradizionale Cena con i prodotti della Campagna Amica . L’ingresso è ad offerta libera per il Calcit