Nuove Acque: tecnici al lavoro ad Arezzo nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre

Nuove Acque rende noto che nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre, è stato programmato un intervento di ricerca perdite sulla rete idrica di Arezzo.

Dalle 23.00 di giovedì 12 alle 6.00 di venerdì 13 settembre, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in via Baldaccio d’Anghiari, via F. Lippi, via Alpe della Luna, via Monte Falco, via Monte Cervino, via Monte Bianco, via Monte Falterona, via B. Varchi, via Marco Perennio, via Pratomagno, via Catenaia, via Perugia, via Firenze, via Genova, via Bologna, via Lazio, via Umbria, via Romagna, via Sicilia, via della Chimera, via Piemonte, via Nardi, via Dovizi, via Liguria, via Mochi e loc. Montione.

Al momento del ripristino dell’erogazione idrica, potrebbero verificarsi casi di torbidità.