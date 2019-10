Il presidente della Repubblica ad Arezzo per l’assemblea nazione di Anci

Dal 19 al 21 novembre ad Arezzo si svolgerà la XXXVI Assemblea annuale dell’Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, unitamente alla XIX Assemblea congressuale.

Questo l’annuncio sul sito della stessa associazione. Nel quale si dà notizia anche che la cerimonia di apertura si svolgerà alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’evento si terrà ad Arezzo Fiere e Congressi.

Il sindaco, Alessandro Ghinelli, vicepresidente di Anci Toscana e delegato nazionale per le politiche ambientali, territorio e protezione civile non accoglierà in città non solo rappresentati dei Comuni da tutta Italia ma soprattutto il presidente della Repubblica.