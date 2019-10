Nasce il comitato di via Romana: “per ottenere la realizzazione degli interventi necessari a evitare gli allagamenti”

Dopo ampio e partecipato confronto, al termine della riunione alla quale hanno preso parte un numeroso gruppo di residenti del quartiere di via Romana di Arezzo, è stata deliberata la costituzione di un comitato spontaneo denominato “COMITATO DI VIA ROMANA – AREZZO” con la finalità di promuovere ed ottenere la realizzazione degli interventi necessari per la rimozione delle ragioni che causano i frequenti allagamenti nel quartiere di via Romana di Arezzo e nelle zone limitrofe, criticità emerse in modo emergenziale in occasione degli eventi atmosferici del 27 luglio e 23 agosto 2019 ma che tuttavia si verificano anche in occasione di precipitazioni di ordinaria entità.

Alla riunione erano presenti anche i rappresentati dei residenti delle vie Alfieri e Tortaia che hanno condiviso contenuti e finalità dell’iniziativa.

Il comitato nato da una libera aggregazione di persone “non ha referenti politici, si è proposto di sensibilizzare e sollecitare le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati, che hanno il potere-dovere di intervenire in maniera diretta od indiretta per garantire la vivibilità del territorio, il diritto ad una buona qualità della vita e della salute degli abitanti del quartiere, pregiudicata dalla paura di subire allagamenti ad ogni precipitazione”.

Lo spirito dell’iniziativa è ti tipo collaborativo è chiederà di poter partecipare in modo attivo agli incontri e ai tavoli di lavoro, direttamente o con tecnici incaricati, seguendo costantemente le procedure riguardanti le soluzioni progettuali da realizzare.

L’iniziativa rimane aperta a chiunque altro condivida i principi ispiratori del Comitato, che potrà sottoscrivere il documento approvato per adesione”.

Nella riunione è stato nominato un direttivo formato da cinque consiglieri, fra i quali Luigi Zammuto in qualità di Presidente.

Della formazione del comitato, infine, sarà data comunicazione ufficiale a tutti gli Enti interessati.